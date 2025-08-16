S’abonner au mag
  Liga
  J1
  Majorque-Barcelone (0-3)

À 11 contre 9, Barcelone domine Majorque

FC
À 11 contre 9, Barcelone domine Majorque

  Majorque 0-3 Barcelone

Buts : Raphinha (7e), Torres (24e) et Yamal (90e+4)

Deux buts et deux cartons rouges adverses, en… une seule mi-temps.

Pour son entrée en lice en Liga, Barcelone n’a eu aucune difficulté à s’imposer puisque le match était déjà plié avant la pause : Raphinha a ouvert le score de la tête dès la septième minute sur un centre de Yamal, Ferran Torres a breaké d’une praline en lucarne un quart d’heure plus tard alors que tout le monde s’était arrêté de jouer pour une légère blessure d’Antonio Raillo et Majorque a terminé l’acte à neuf (expulsions de Manuel Morlanes en raison d’une énième faute sur Yamal et de Vedat Muriqi, coupable d’un pied dangereux devant Joan Garcia).

Yamal dégoûté… puis buteur

De quoi prendre les trois points sans se faire peur côté catalan, où Yamal a semblé très en jambes malgré plusieurs occasions ratées. Raphinha et Torres auraient également pu s’offrir un doublé, si le deuxième s’était montré moins maladroit ou plus collectif avec le Brésilien. Entré à la pause, Dani Olmo a quant à lui vu Leo Roman stopper son coup de tête et le poteau du gardien repousser sa reprise. Le portier a encore été sollicité par Pedri, mais a réussi à éviter la raclée grâce à de nombreux arrêts dégoûtant notamment Yamal… Lequel a finalement planté son pion, magnifique, dans le temps additionnel.

Tout ça sans Jules Koundé titulaire, malgré sa preuve de fidélité !

Barcelone se rapproche (encore) du titre

FC

