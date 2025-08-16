S’abonner au mag
  • Espagne
  • Barcelone

Jules Koundé a fait son choix

FC
Jules Koundé a fait son choix

2030, ça paraît loin ?

C’est pourtant l’année où, théoriquement, Jules Koundé quittera Barcelone. En tout cas, le défenseur est désormais lié au club catalan pour cinq ans : le Français a en effet prolongé son contrat ce vendredi, comme l’a indiqué son employeur sur les réseaux sociaux.

Tweet

Âgé de 26 ans et arrivé chez les Blaugranas en 2022 en provenance de Séville, l’international des Bleus représente une valeur sûre : de fil en aiguille, l’ancien des Girondins de Bordeaux s’est affirmé comme une référence à son poste où il est considéré comme l’un des meilleurs du monde.

Bon, pas vraiment une surprise comme nouvelle

La nouvelle combine du Barça pour réussir à enregistrer Marcus Rashford

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Rennes-OM (1-0)
Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine