Jules Koundé a fait son choix

2030, ça paraît loin ?

C’est pourtant l’année où, théoriquement, Jules Koundé quittera Barcelone. En tout cas, le défenseur est désormais lié au club catalan pour cinq ans : le Français a en effet prolongé son contrat ce vendredi, comme l’a indiqué son employeur sur les réseaux sociaux.

Âgé de 26 ans et arrivé chez les Blaugranas en 2022 en provenance de Séville, l’international des Bleus représente une valeur sûre : de fil en aiguille, l’ancien des Girondins de Bordeaux s’est affirmé comme une référence à son poste où il est considéré comme l’un des meilleurs du monde.

Bon, pas vraiment une surprise comme nouvelle…

La nouvelle combine du Barça pour réussir à enregistrer Marcus Rashford