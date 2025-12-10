Les retrouvailles entre Heug-min Son et Tottenham

Il n’y a jamais de mauvais moment pour applaudir une légende.

Un retour court mais intense. Transféré aux États-Unis cet été, Heug-min Son évolue depuis quelques mois aux côtés de son pote Hugo Lloris sous les couleurs du Los Angeles FC. Alors qu’il était de passage à Londres, l’attaquant sud-coréen en a profité pour dire adieu à ses anciens fans, avant le match entre Tottenham et le Slavia Prague en Ligue des champions.

« J’espère que vous ne m’oublierez pas, a déclamé l’ancien joueur des Spurs. Ces dix années ont été incroyables. Je tiens simplement à vous remercier et à vous dire que je serai toujours un Spur, je serai toujours avec vous. Ce sera toujours ma maison. »

Tottenham a assuré le spectacle

Avec 543 rencontres disputées sous le maillot blanc et bleu marine, pour un total de 213 buts et 112 passes décisives, Son a terminé sa décennie londonienne de la meilleure des manières la saison dernière, avec une victoire en Ligue Europa, le premier trophée des Spurs depuis 2008.

Et sa présence ce mardi soir a été bénéfique. Face à un Slavia dépassé, les joueurs de Thomas Frank ont déroulé pour s’offrir un beau succès 3-0, avec notamment un but de Xavi Simons, son deuxième en deux rencontres consécutives.

Un véritable porte-bonheur.

L’Atalanta monte sur le podium, Tottenham se rapproche du top 8