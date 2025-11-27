S’abonner au mag
La stat incroyable de Randal Kolo Muani face au PSG

La stat incroyable de Randal Kolo Muani face au PSG

Vengeur masqué.

Cinq buts et deux passes décisives : Randal Kolo Muani adore torturer le PSG. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Richarlison mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, l’attaquant prêté à Tottenham s’est rappelé au bon souvenir de son employeur. À tel point que selon Opta, le club contre lequel le Bondynois a été le plus décisif depuis le début de sa carrière n’est autre que… ce même PSG.

Avant ce choc de Ligue des champions, RKM avait croisé la route du club de la capitale à cinq reprises avec Nantes entre 2019 et 2022, pour un bilan positif de trois victoires et deux défaites. Mais surtout en étant décisif à quatre reprises, avec en point d’orgue ce succès porte d’Auteuil, déjà, un soir de mars 2021 où il avait d’abord égalisé avant d’offrir le but de la victoire à Moses Simon.

