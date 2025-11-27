La stat incroyable de Randal Kolo Muani face au PSG

Vengeur masqué.

Cinq buts et deux passes décisives : Randal Kolo Muani adore torturer le PSG. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Richarlison mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, l’attaquant prêté à Tottenham s’est rappelé au bon souvenir de son employeur. À tel point que selon Opta, le club contre lequel le Bondynois a été le plus décisif depuis le début de sa carrière n’est autre que… ce même PSG.

5 - Le Paris SG est l’adversaire contre lequel Randal Kolo Muani a été impliqué dans le plus de buts toutes compétitions confondues (5 – 3 buts, 2 assists). Investissement. pic.twitter.com/oa8p4WDvrq — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2025

Avant ce choc de Ligue des champions, RKM avait croisé la route du club de la capitale à cinq reprises avec Nantes entre 2019 et 2022, pour un bilan positif de trois victoires et deux défaites. Mais surtout en étant décisif à quatre reprises, avec en point d’orgue ce succès porte d’Auteuil, déjà, un soir de mars 2021 où il avait d’abord égalisé avant d’offrir le but de la victoire à Moses Simon.

Et si le PSG remettait son maillot jaune « Brésil » au goût du jour la saison prochaine, juste pour tester un truc ?

PSG : esquisse d’une théorie anarchiste du football