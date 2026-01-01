Sidiki Chérif vers le Paris FC ?

Attention à la concurrence.

Selon L’Équipe, le Paris FC aurait offert un chèque de 23 millions d’euros à Angers pour s’attacher les services de Sadiki Chérif. L’attaquant angevin se présente comme l’une des révélations de cette première partie de saison en Ligue 1 avec quatre réalisations.

Meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats cette saison parmi les joueurs de 18 ans ou moins : - Lamine Yamal (FC Barcelone) 6⚽️ - Robinio Vaz (Olympique de Marseille) 4⚽️ - SIDIKI CHÉRIF (Angers SCO) 4⚽️ #SCOFCN — Stats Foot (@Statsdufoot) December 12, 2025

Le SCO souhaite plus

Si le joueur de 19 ans attire déjà les convoitises de nombreux clubs européens, dont Villarreal, le board angevin aurait refusé l’offre parisienne selon les informations du quotidien sportif. Angers attendrait une offre de 30 millions d’euros pour laisser filer sa pépite.

Il va falloir sortir le chéquier côté PFC.

Pierre Lees-Melou agace même sa femme quand il est sur le terrain