S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Chelsea pleure une de ses légendes

CMF
Chelsea pleure une de ses légendes

Chelsea est en deuil. Ancien joueur et entraîneur des Blues, l’Écossais Eddie McCreadie est mort ce mardi à l’âge de 85 ans. « Chelsea pleure aujourd’hui la perte d’une des plus grandes figures de son histoire, un latéral robuste mais inventif, auteur d’un but légendaire en finale de Coupe et, pendant une période courte mais mémorable, un leader sur le banc de touche », écrit le club dans un long hommage.

Un but maradonesque face à Gordon Banks

Arrière gauche, Eddie McCreadie a joué treize saisons de rang à Chelsea entre 1962 et 1973. Parmi ses cinq buts inscrits en carrière, l’un d’eux aura particulièrement marqué les esprits.

Lors de la finale retour de la Coupe de la Ligue 1965 contre Leicester, McCreadie récupère le ballon devant sa surface et traverse tout le terrain. Parvenant à tromper Gordon Banks, il permet aux Blues de remporter la première coupe nationale de leur histoire. Un pion maradonesque malheureusement jamais filmé.

Une expérience trop courte sur le banc

Également vainqueur de la FA Cup en 1970 et de la Coupe des coupes en 1971, McCreadie compte 23 sélections avec l’Écosse. Premier joueur de l’histoire de Chelsea à dépasser les 400 matchs, il devient ensuite entraîneur du club entre 1975 et 1977.

Sur le banc, l’Écossais parvient à faire remonter Chelsea en première division, mais ne poursuit pas l’aventure ensuite : mécontent de son contrat, il préfère démissionner malgré les tentatives de la direction pour le faire revenir. « Bring back, oh bring back, oh bring back Eddie McCreadie [ramenez, oh ramenez, oh ramenez Eddie McCreadie] », chantent les supporters des Blues pendant les années qui suivent le départ de l’idole, ses successeurs se cassant les dents les uns après les autres.

Ultime hommage ce mercredi à Stamford Bridge avant le match contre Arsenal ?

Chelsea se fait plaisir pour la première de Rosenior

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!