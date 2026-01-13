Chelsea pleure une de ses légendes

Chelsea est en deuil. Ancien joueur et entraîneur des Blues, l’Écossais Eddie McCreadie est mort ce mardi à l’âge de 85 ans. « Chelsea pleure aujourd’hui la perte d’une des plus grandes figures de son histoire, un latéral robuste mais inventif, auteur d’un but légendaire en finale de Coupe et, pendant une période courte mais mémorable, un leader sur le banc de touche », écrit le club dans un long hommage.

Chelsea Football Club is today mourning the loss of one of the great figures in our history, Eddie McCreadie. We are sending our heartfelt condolences to all of Eddie’s family and friends at this incredibly sad time. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 13, 2026

Un but maradonesque face à Gordon Banks

Arrière gauche, Eddie McCreadie a joué treize saisons de rang à Chelsea entre 1962 et 1973. Parmi ses cinq buts inscrits en carrière, l’un d’eux aura particulièrement marqué les esprits.

Lors de la finale retour de la Coupe de la Ligue 1965 contre Leicester, McCreadie récupère le ballon devant sa surface et traverse tout le terrain. Parvenant à tromper Gordon Banks, il permet aux Blues de remporter la première coupe nationale de leur histoire. Un pion maradonesque malheureusement jamais filmé.

Une expérience trop courte sur le banc

Également vainqueur de la FA Cup en 1970 et de la Coupe des coupes en 1971, McCreadie compte 23 sélections avec l’Écosse. Premier joueur de l’histoire de Chelsea à dépasser les 400 matchs, il devient ensuite entraîneur du club entre 1975 et 1977.

Sur le banc, l’Écossais parvient à faire remonter Chelsea en première division, mais ne poursuit pas l’aventure ensuite : mécontent de son contrat, il préfère démissionner malgré les tentatives de la direction pour le faire revenir. « Bring back, oh bring back, oh bring back Eddie McCreadie [ramenez, oh ramenez, oh ramenez Eddie McCreadie] », chantent les supporters des Blues pendant les années qui suivent le départ de l’idole, ses successeurs se cassant les dents les uns après les autres.

Ultime hommage ce mercredi à Stamford Bridge avant le match contre Arsenal ?

