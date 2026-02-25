Meghan Markle sait mieux tirer les penaltys que le prince Harry

Il y a des tirs qui rentrent directement dans l’histoire. Meghan Markle, actrice américaine et princesse du Sussex par alliance avec le prince anglais Harry, est à un penalty de l’emporter. Si elle rate, c’est tout un pays qui s’écroule. Elle y pense, Meghan. Dans sa tête, il y a ces unes du Sun, du Guardian, du Times, la pointant du doigt après cet échec cuisant. Mais si elle marque, c’est la légende, elle redonnerait le sourire à un peuple anglais trop souvent déçu ces dernières années. Elle qui est américaine, c’est le moment de se réconcilier avec le Royaume. Au bout de son pied, il n’y a pas qu’un but, mais une affaire diplomatique, c’est certain.

Du foot pendant une visite dans un camp en Jordanie

Meghan s’avance, lève son pied et ses orteils rentrent dans le ballon. Le temps s’arrête. Le cuir fonce vers le but et arrive vers la gardienne. Elle a 9 ans et est réfugiée syrienne dans un camp en Jordanie. La duchesse du Sussex et le prince Harry y sont en visite afin d’en savoir plus sur les efforts humanitaires jordaniens. L’organisation Questscope propose des activités pour ces déplacés, comme des cours d’art, de la photographie, de la musique, du sport pour aider les jeunes du camp.

La duchesse est là pour gagner. Sa frappe, à toute vitesse, passe sous les bras de la gardienne qui, malgré son jeune âge, n’a pas la réactivité nécessaire pour l’arrêter. Meghan lève les bras, elle jubile. À peine le temps de célébrer que c’est au tour de Harry de tirer. On arrête le suspense : il a misérablement raté. On ne lui en voudra pas, le Prince est plutôt polo, rugby et aviron que football.

Bend it like Meghan! Duchess beats Harry in football shoot-out at refugee camp https://t.co/jjXkxYDm28 — LBC (@LBC) February 25, 2026

C’est la fin du match : Meghan 1, Harry 0. Ils peuvent continuer leur visite. Dans quelques jours, le couple retournera en Californie, où il a déposé ses bagages il y a quelques années. Du repos, c’est ce dont ils auront besoin après cette performance sportive hors du commun.

Et les plus nostalgiques pourront se lancer un épisode de Suits.

Thomas Tuchel s’inscrit dans la durée avec l’Angleterre