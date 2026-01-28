Les pubs britanniques ouverts jusqu'à 2 heures du matin pendant la Coupe du monde

Pas de Dry July pour les supporters des Three Lions. À quelques mois du Mondial américain, auquel participeront l’Angleterre, l’Écosse et peut-être le pays de Galles et l’Irlande du Nord, les pubs britanniques se frottent les mains. Problème : ces derniers doivent généralement fermer à 23 heures.

Or, compte tenu du décalage horaire outre-Atlantique, certaines rencontres commenceront trop tard. Ainsi, le 25 juin, le match entre l’Écosse et le Brésil est par exemple prévu à 23h au Royaume-Uni. Deux jours plus tard, la rencontre entre le Panama et l’Angleterre débutera à 22h.

Pas de panique néanmoins, le gouvernement britannique est sur le coup. Ce mardi devant les députés, le secrétaire de l’Échiquier au Trésor, Dan Tomlinson, a annoncé que les pubs d’Angleterre et du pays de Galles pourraient ouvrir jusqu’à 1 voire 2 heures du matin pour diffuser les matchs des équipes britanniques. Une décision similaire avait d’ailleurs été prise lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, puis en 2023 à l’occasion de la finale du Mondial féminin en Australie.

Les autorités locales écossaises encore en réflexion

Mais quid de l’Écosse, qui dispute son premier Mondial depuis 1998 ? La question se pose d’autant plus que la Tartan Army joue son match d’ouverture contre Haïti à 2h du matin le 14 juin. Or, cette fois-ci, la décision n’incombe pas à la Chambre des communes, mais aux 32 councils de la nation constitutive.

Comme le rapporte The Herald, les pubs écossais pourraient aller dans le même sens. Alors qu’Aberdeen a par exemple donné son feu vert pour une ouverture jusqu’à 3h du matin, le secrétaire d’État à la Santé écossais, Neil Gray, a affirmé que le gouvernement travaillait avec les autorités locales pour s’assurer que les supporters ne loupent pas le spectacle.

Quant à l’Irlande du Nord, où la décision est également prise localement, on préfère sans doute attendre patiemment une qualification avant de se positionner. La charrue, les boeufs, tout ça.

Mais on n’avait pas dit qu’on boycottait ?

