Euro 2028 : pas de qualifié d’office, mais deux repêchés ?

Cinq pays hôtes, mais pas de jaloux.

Alors que l’UEFA a officialisé la tenue de l’Euro 2028 au Royaume-Uni et en Irlande, il reste à éclaircir la question des qualifiés d’offices. Contrairement à la tradition, cela ne sera pas le cas pour cette édition. Et pour cause : l’UEFA ne pouvait pas distribuer cinq sésames à l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande du Nord, le pays de Galles et l’Irlande. L’instance proposerait en revanche deux repêchages pour ces nations, en cas de non qualification, d’après l’AFP.

🇬🇧➕🇮🇪 CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland! Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle. Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

« De notre point de vue, c’est bien de prendre part aux qualifications et nous voulons que tous (les cinq pays hôtes) y participent », a déclaré Mark Bullingham, le président de la fédération anglaise, à Sky Sports. Avant d’ajouter : « Cela a toujours fait partie de nos discussions avec les autres pays et l’UEFA que nous participions aux qualifications. Nous pensons qu’avec le nouveau format du football européen c’est la bonne chose à faire. »

Et un pour l’Italie ?

