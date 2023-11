Pronostic Finlande Irlande du Nord : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Finlande, pour l’honneur face à l’Irlande du Nord

Présente pour la première fois de son histoire dans une phase finale d’une compétition internationale lors du dernier Euro, la Finlande ne réitérera pas cet exploit. En effet, la sélection finlandaise est déjà distancée dans ces éliminatoires et ne peut plus revenir sur les 2 premiers, que sont la Slovénie et le Danemark. Plutôt bien rentrés dans cette campagne, les Vikings ont craqué lors des dernières rencontres en s’inclinant lors des 3 dernières journées face aux 3 premiers de la poule que sont le Danemark, la Slovénie et le Kazakhstan. À l’aller, les Finlandais avaient réussi à s’imposer contre les Nord-Irlandais sur le plus petit des scores (0-1). Markku Kanerva, le coach de cette équipe, s’appuiera sur un groupe assez classique dans lequel on retrouve Pukki, Pohjanpalo, Kamara ou le portier Hradecky.

De son côté, l’Irlande du Nord avait également réussi à participer à l’Euro 2016 en France, mais a depuis raté tous les rendez-vous internationaux. Comme la Finlande, la sélection nord-irlandaise n’a plus aucun espoir lors de ces éliminatoires. Avec 6 points, l’Irlande du Nord occupe l’avant-dernière place de son groupe avec 13 points de retard sur le duo de tête. Lors de cette campagne, the Green and White Army s’est seulement imposée face à la modeste sélection de Saint-Marin, lors de leurs 2 confrontations. Des nations britanniques, l’Irlande du Nord est certainement la sélection avec le moins de talent. Les meilleurs de cette formation sont le capitaine Jonny Evans, Saville de Millwall, Magennis de Wigan ou Washington de Derby County. Le premier cité, blessé avec Man U en Ligue des champions il y a 10 jours, est forfait. Dans une rencontre sans aucun enjeu, la Finlande devrait parvenir à s’imposer pour l’honneur à domicile face à une Irlande du Nord qu’elle a déjà battue et qui sera privée de son capitaine Jonny Evans.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

