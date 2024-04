Pronostic Rennes Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enchaine contre Brest

Cette 31e journée de Ligue 1 nous offre un derby breton entre le stade Rennais et Stade Brestois. Actuellement, la formation de Julian Stéphan occupe la 7e place avec 4 points de retard sur le dernier strapontin pour une place européenne. Les Rennais veulent donc revenir sur Lens pour s’assurer de disputer une place en coupe d’Europe. Pour cela, les Rouge et Noir devront sans doute remporter tous leurs matchs jusqu’à la fin de la saison. Le club breton, excellent début 2024, a rechuté ensuite, mais s’est repris la semaine passée en dominant le FC Nantes à la Beaujoire (0-3). Lors de cette rencontre, les partenaires de Martin Terrier ont fait la différence en seconde période avec des réalisations de Kalimuendo, Bourigeaud et Gouiri. Déterminé à finir fort, Rennes veut profiter du coup de moins de Brest pour prendre 3 points importants.

En effet, si le club breton est actuellement sur le podium de Ligue 1, à la 3e place. Cette position lui permettrait de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Actuellement, la formation entrainée par Eric Roy ne possède qu’un seul point d’avance sur Lille. Brest vient de subir deux défaites consécutives face à l’Olympique Lyonnais (4-3) et contre Monaco (0-2) le week-end dernier. Ce dernier revers a permis à l’ASM de passer devant le club breton et de lui ravir la 2e place. Battu lors des 2 dernières journées, le stade doit réagir lors de ce déplacement au Roazhon Park. Pour cela, les Brestois comptent sur les Lees-Melou, Camara ou le Douaron, mais aussi sur l’ancien Rennais Del Castillo. Devant son public, Rennes pourrait pouvoir prendre le dessus sur Brest et s’offrir un sprint final passionnant.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

