Pronostic Crystal Palace Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Palace tient tête à Man U

L’arrivée de Glasner à Palace a permis aux Eagles de se reprendre dans cette dernière ligne droite. Dans le dur sous Roy Hogdson, le club du sud de Londres est sur une excellente série de 4 journées sans la moindre défaite avec 3 succès et un nul. Lors de ce passage, les Londoniens se sont notamment imposés contre Liverpool, Newcastle et West Ham. Le week-end dernier, les Eagles ont dû se contenter d’un nul dans le derby face à Fulham (1-1). Pas toujours titulaire depuis son transfert en PL, l’ancien Lyonnais Mateta est sur une excellente dynamique avec 11 buts inscrits cette saison, dont 7 lors des 8 dernières journées de championnat. Depuis l’arrivée de Glasner, Palace évolue dans un 3-4-2-1 qui donne de la liberté à Olise. Le jeune espoir tricolore est l’un des meilleurs jeunes de Premier League.

En face, Manchester United connaît une saison délicate où les Red Devils vont tout miser sur la FA Cup. Pour la seconde année consécutive, United retrouvera City en finale. Éliminé sans gloire de la Ligue des champions et de la Carabao Cup, le club mancunien est décevant en Premier League avec une 6e place. De plus, les Red Devils se retrouvent sous la menace de Newcastle, voire de Chelsea. En plus de cela, les fans de Man U ne doivent pas comprendre le choix de leur club d’avoir mis Sancho de côté au regard de ses prestations avec Dortmund. Ten Hag est de plus en plus menacé et doit terminer cet exercice sur de bonnes bases pour ne pas voir l’aventure s’arrêter. Le week-end dernier, United a de nouveau montré ses limites en étant tenu en échec par un relégable, Burnley (1-1). Les derniers résultats ne sont pas très réjouissants avec 1 seul succès lors des 6 dernières journées. Le symbole de cette saison est Rashford, flamboyant l’an passé et à côté de ses pompes lors de cet exercice. Dans un Selhurst Park où il n’est jamais simple de se déplacer, Crystal Palace devrait résister à United.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

