Pronostic France Canada : Analyse, cotes et prono du match des Jeux Olympiques 2024

La France est bien rentrée dans son tournoi

Pourtant considérée comme l’une des meilleures nations du football féminin, l’équipe de France n’a toujours pas remporté un titre international majeur qui la ferait basculer dans une autre dimension. Celle-ci compte bien sûr sur ce tournoi olympique disputé à la maison pour y parvenir mais il faudra, pour cela, se sublimer après son échec vécu en 1/4 de finale de la dernière Coupe du monde en septembre dernier. Les Tricolores ont depuis validé leur billet pour le prochain championnat d’Europe à la faveur d’une courte victoire remportée contre la Suède au début du mois (2-1) mais elles ont ensuite essuyé un succès assez inattendu en Irlande (3-1). Pas de quoi faire douter les joueuses de Hervé Renard qui ont plutôt bien négocié leur entrée en lice dans ce tournoi olympique jeudi en s’imposant devant la Colombie. Largement devant à la pause, les Bleues se sont fait un peu peur en seconde période mais elles ont tout de même pu conserver un petit but d’avance au tableau d’affichage (3-2).

Le Canada veut conserver son titre

De son côté, le Canada a l’habitude de bien performer aux Jeux olympiques. Et après avoir obtenu le bronze à Londres en 2012 et à Rio en 2016, il a enfin décroché l’or lors de la dernière édition à Tokyo en s’imposant en finale, aux tirs au but, devant la Suède. Depuis, cela a été un peu plus difficile pour les Nord-Américaines qui ont pris la porte dès la phase de poules l’an dernier, lors de la Coupe du monde disputée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Canuckes sont arrivées plutôt bien préparées pour cette compétition après avoir remporté 2 victoires en 3 rencontres face au Mexique (2-0 et 1-1) et face à l’Australie (1-2). Jeudi, les Canadiennes ont été cueillies à froid par la Nouvelle-Zélande en encaissant un but assez rapidement, mais elles ont su trouver les ressources pour égaliser et même renverser la situation pour s’imposer (1-2).

La France avec ses taulières

Assez logiquement, Hervé Renard n’a pas vraiment innové face à la Colombie en réalignant la charnière centrale composée par Griedge M’Bock et Wendie Renard qui ont de nombreux repères après avoir longtemps évolué ensemble en club. Le trio du milieu Dali – Toletti, Geyoro s’est montrée plutôt à son avantage tandis que sur les ailes, Cascarino et Diani se sont montrées assez actives. Mais c’est surtout l’avant-centre Marie Antoinette Katoto qui a apporté satisfaction en inscrivant un doublé pour s’installer parmi les meilleures buteuses du tournoi. Côté canadien, on devrait également retrouver un 11 de départ très proche de celui qui a été aligné face à la Nouvelle-Zélande. Les Canucks s’appuient sur leurs deux excellentes milieux de terrain Quinn et Flemming qui devraient imposer un gros défi au tricolore tandis que les ailières Leon et Lacasse, buteuse jeudi soir, seront à surveiller comme le lait sur le feu.

Les compositions probables pour ce France – Canada :

France : Peyraud-Magnin – Lakrar, Mbock, Renard, Karchaoui – Dali, Toletti, Geyoro – Cascarino, Katoto, Diani.

Canada : Sheridan – Rose, Gilles, Buchanan – Lawrence, Quinn, Fleming, Carle – Leon, Prince, Lacasse.

Les Bleues peuvent se hisser en quarts de finale

Après avoir remporté son premier match dans la compétition face à la Colombie (3-2), l’équipe de France s’est enlevée une bonne part de pression. Elle pourra désormais jouer libérée, surtout face aux tenantes du titre canadiennes qui n’ont pas particulièrement rassuré leurs supporters jeudi face à une plus modeste Nouvelle-Zélande. Néanmoins, les Bleues ne sont pas vraiment imperméables défensivement et elles ont même encaissé au moins un but au cours de leurs 5 derniers matchs. Par conséquent, les joueuses de Hervé Renard pourraient l’emporter sans parvenir à conserver leur cage tout au long de la rencontre.

Ce qu’il faut savoir sur le tournoi olympique féminin