On connaît les groupes de la CAN 2025

Plus que onze mois d’attente.

Le tirage au sort de la CAN 2025 a été effectué ce lundi au Maroc, à Rabat, l’une des six villes où se déroulera la compétition du 21 décembre 2025 au18 janvier 2026. On connaît désormais la répartition des six groupes, composés de quatre pays chacun. Le Maroc, pays hôte, affrontera le Mali, la Zambie et les Comores, dans un groupe A abordable. Le match d’ouverture de cette Coupe d’Afrique des nations sera donc Maroc-Comores le 21 décembre.

Un choc Côte d’Ivoire-Cameroun

De leur côté, les tenants du titre ivoiriens ont eu moins de chance au tirage, puisqu’ils figurent dans le groupe F aux côtés du Gabon, du Mozambique, mais surtout du Cameroun, cinq fois champion d’Afrique. Le dernier finaliste, le Nigeria, croisera la route de la Tunisie, de l’Ouganda et de la Tanzanie.

Les groupes de la CAN 2025 :

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

Groupe B : Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan

Groupe F : Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique

Vivement le début de la compétition !

