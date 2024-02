C’est confirmé, la CAN 2025 se déroulera en été

La CAN repasse à l’heure d’été.

Au début du mois de février, la Fédération marocaine de football avait annoncé dans un communiqué que la CAN 2025 se tiendrait au milieu de l’été, alors que Patrice Motsepele, le président de la CAF, refusait de donner une date tant qu’un accord n’avait pas été trouvé. Selon les dires d’un responsable du comité en charge des compétitions, relayés par l’AFP, un « accord de principe » aurait été trouvé pour que la CAN « se tienne durant l’été, en juillet et août » 2025.

Cette édition pourrait ainsi se dérouler « du 20 juillet au 16 ou 17 août », dans la foulée de la « nouvelle » Coupe du monde des clubs de la FIFA, prévue du 15 juin au 13 juillet, aux États-Unis. Ce sera la deuxième fois dans l’histoire de la CAN que la compétition se jouera pendant l’été après celle de 2019 en Égypte. La saison des pluies au Cameroun (2021) et en Côte d’Ivoire (2023) avait poussé les organisateurs à revenir à l’hiver.

Cette décision va faire plaisir à certains entraîneurs.

La Fédération congolaise veut porter l’affaire Regragui devant le TAS