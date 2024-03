Pronostic Côte d’ivoire Uruguay : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Côte d’Ivoire descend de son petit nuage face à l’Uruguay ?

Sacrée championne d’Afrique il y a tout juste un mois à la surprise générale, renversant le Nigéria en finale en étant mené au score, la Côte d’Ivoire peut désormais souffler en match amical, avant de reprendre des éliminatoires pour le Mondial 2026 dans un groupe sans grande concurrence. Après avoir concédé le nul face au Bénin il y a quelques jours (2-2), les Éléphants rencontrent l’Uruguay pour la première fois de son histoire, dans une rencontre disputée à Bollaert. Malgré leur statut, le bilan des Ivoiriens des dernières années face à des nations non-africaines laisse présager le pire. En effet, leur dernière victoire remonte à 2017, où ils avaient décroché un succès face à la Russie (2-0). Ce devrait alors être un bon test, entre deux formations qui montrent de très belles choses ces derniers mois.

Nation emblématique du football international, l’Uruguay retrouve de sa superbe depuis un certain temps. Un nouveau souffle, notamment apporté par l’éternel Marelo Bielsa, semble porter une sélection qui montre sa solidité rencontre après rencontre, ne concédant que très peu d’occasions grâce à une intensité impressionnante, tenant bien souvent sur 90 minutes. Privée d’un quatrième huitième de finale d’affilée en coupe du Monde au Qatar, devancée par le Portugal et la Corée du Sud, la sélection uruguayenne est bien partie pour retrouver la plus belle compétition de la planète, pointant à la 2e place des éliminatoires d’Amérique du Sud. Sans compter la défaite accidentelle face à l’Equateur en septembre dernier (2-1), la Céleste n’a plus concédé de revers depuis l’été 2022, renversant d’ailleurs les plus grandes équipes du continent sud-américains, tels le Brésil (2-0) et l’Argentine (0-2) alors qu’elle n’avait plus gagné contre les Champions du Monde depuis 22 ans. Sans Nunez la semaine passée, la sélection a fait match nul face au Pays-Basque (1-1) mais elle semble avoir l’équipe pour s’imposer avec les Valverde, Betancur, etc. alors que la CIV a énormément d’absents (Aurier, Haller, Bailly, Kouamé, etc.). L’Uruguay posera sans aucun doute de gros problèmes aux néo-champions d’Afrique, dans une rencontre jouée à Lens.

