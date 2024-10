Pronostic Pologne Croatie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Pologne solide à domicile contre la Croatie

Incapable de remporter le moindre match lors de l’Euro, défaite par les Pays-Bas et l’Autriche et accrochée par la France, la Pologne n’a pas passé les poules mais avait tout de même fait bonne impression, notamment offensivement avec 3 buts inscrits. Cela s’est également vu lors de la première journée dans cette Ligue des Nations, avec ce succès en Ecosse (2-3), mais les défaites contre la Croatie (1-0) et le Portugal (1-3) ont stoppé leur progression. Il y a pourtant eu du bon dans ces rencontres, notamment lors de cette trêve donc contre le Portugal, avec un but inscrit par Zielinski, qui était accompagné de joueurs très intéressants offensivement, à savoir Frankowski, Szymanski, Zalewski ou encore Swiderski. Mais Lewandowski reste le joueur le plus dangereux, lui qui a bien lancé sa saison avec le Barça en inscrivant 10 buts en 9 matchs.

La Croatie reste une sélection coriace, mais n’a pas passé les poules non plus à l’Euro. Il faut dire que le groupe n’était pas facile, mais les Croates n’ont pas glané la moindre victoire, défaits par l’Espagne et accrochés par l’Albanie et l’Italie. Dans cette Ligue des Nations, après une défaite au Portugal en ouverture (2-1), ce sont deux victoires à domicile contre la Pologne et l’Ecosse, courtes et peu convaincantes, qui leur permettent de se placer en 2ème position. Entre la présence de joueurs expérimentés comme Modric ou Perisic, et des talents comme Kramaric, Matanovic (tous les deux buteurs contre l’Ecosse), Sucic, Pasalic, ou encore Gvardiol et Livakovic, il y a de quoi faire. Mais au vu du match aller, et de la belle équipe Polonaise qui leur fait face, il sera difficile de ramener une victoire à la maison.

