Le Portugal se défoule contre la Pologne et l'Écosse surprend la Croatie en Ligue des Nations

Portugal 5 – 1 Pologne

Buts : Rafael Leão (59e), Cristiano Ronaldo (72e, sp et 87e), Bruno Fernandes (80e), Pedro Neto (83e) pour le Portugal // Marczuk (89e) pour la Pologne.

Six buts en 30 minutes, ça sert à rien de jouer avant.

Le Portugal s’est défoulé contre la Pologne en Ligue des Nations. 5-1, les supporters de l’Estádio do Dragão ont savouré : un festival de buts et du spectacle. Le Portugal confirme sa première place de son groupe de Ligue des Nations. Une mi-temps durant laquelle Cristiano Ronaldo aura fait du tir au pigeon sur coup franc (23e), se sera énervé contre l’arbitre avoir avoir vendangé une occasion (45e +2), et le Portugal aura imité l’équipe de France. Nuno Mendes aura même sauvé son équipe, sur sa ligne. Le tout sous la pluie. Puis en seconde période, les Portugais se sont réveillés, et ont déroulé.

Marcin Bułka n’a pas pu faire grand chose sur le but de Rafael Leão, bien servi par Nuno Mendes (1-0, 59e), puis pourra dire qu’il a encaissé deux buts de Cristiano Ronaldo. La légende a marqué son 910e but en carrière grâce à une panenka et une magnifique retournée. Le positionnement du 7 est parfait. Bruno Fernandes avait entre temps testé la résistance de la barre transversale polonaise, et Pedro Neto, servi par ce diable de Cristiano Ronaldo, pétrifié le premier poteau de Bułka (4-0, 83e). Pour l’anecdote, les Polonais ont réduit l’écart en fin de match, grâce à une belle frappe de Dominik Marczuk (5-1, 88e).

🇵🇹-🇵🇱 Le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo pour s'offrir un doublé ! Suivez la rencontre sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/4INwtfjx1s — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 15, 2024

Dans l’autre match du groupe A, l’Écosse a surpris les Croates (1-0), qui devront patienter leur match contre le Portugal ce lundi pour se qualifier en quarts de finale de Ligue des Nations. Le réflexe de Craig Gordon, 41 ans, sur Andrej Kramarić, aura permis aux compagnons de Scott McTominay de faire le dos rond jusqu’à l’expulsion de Petar Sučić (44e). Puis il aura fallu attendre John McGinn et la 86e minute de jeu pour voir le Hampden Park se réveiller.

Comme Renaud et Mimi Mathy les légendes sont éternelles.

