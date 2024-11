Konaté : « La vie de Mbappé, je ne la veux pas »

Qué pasa con Kylian Mbappé ?

En délicatesse au Real Madrid, où il n’a marqué qu’un but lors de ses sept derniers matchs, le capitaine de l’équipe de France est absent du rassemblement des Bleus, qui démarre ce lundi à Clairefontaine. Sans que Didier Deschamps n’ait été très clair sur les raisons de sa non-convocation. Ibrahima Konaté a évidemment été cuisiné sur le sujet lors de son passage sur le plateau du Canal Football Club.

« Ton niveau de foot, je le veux bien, mais ta vie, je ne la veux pas »

« Tout le monde est autour de lui, pointe le défenseur de Liverpool. Je lui dis souvent : “Ton niveau de foot, je le veux bien, mais ta vie, je ne la veux pas.” Parce que, franchement, c’est très difficile. Son nom est partout, aux moindres faits et gestes, on parle constamment de lui. »

« Il ne faut pas être ingrat de ce qu’il a pu apporter à cette équipe de France. Il a fait énormément de choses et le monde entier en est conscient, rappelle Konaté au sujet du meilleur buteur de la Coupe du monde 2022. Aujourd’hui, il n’est pas là. C’est aux joueurs qui le remplacent à son poste de faire le travail, d’être décisifs et de pouvoir nous permettre de gagner des matchs. » Bilan des deux dernières rencontres sans KM7 ? Deux victoires et six buts marqués.

Pas besoin du Kyks quand on a Randal Kolo Muani.

