Les médias espagnols retournent leurs vestes et adulent Mbappé

C’est tout un art de faire la girouette.

Il y a quelques semaines, la presse espagnole avait crucifié Kylian Mbappé, le comparant à un Eden Hazard bis. Pendant ce temps, les commentaires SoFoot l’avaient presque enterré, doutant d’un retour au sommet pour l’ex-star du PSG. Et pourtant, après un 4-1 éclatant contre Las Palmas, Mbappé renaît sous les projecteurs : un doublé (presque triplé), impliqué sur deux buts et des médias espagnols qui le portent désormais aux nues.

Objectif : dépasser la première saison de Cristiano

Carlo Ancelotti, lui, n’a pas hésité à remettre une pièce dans la machine en conférence de presse : « Il est le meilleur avant-centre du monde. C’est un grand attaquant qui est bon dans l’axe. Son jeu sans ballon est unique. » Même son de cloche du côté d’AS, qui salue « une prestation exceptionnelle du Français » et souligne la vitesse à laquelle le football peut faire basculer un joueur « de la déprime à la renaissance en trois jours ». Le journal titre même « Mbappé, le leader du leader », avant de se demander aussi : le numéro 9 madrilène est-il le meilleur attaquant du monde ?

Du côté de Marca, l’optimisme est aussi de mise. On s’interroge déjà sur sa capacité à dépasser la barre symbolique des 40 buts cette saison et même à remporter le trophée de meilleur buteur de Liga. Verdict du quotidien : « Il semble évident que Mbappé a surmonté sa période d’adaptation au Real Madrid. Un processus normal, même pour les plus grands. Cristiano Ronaldo, lors de sa première saison au Bernabéu, avait marqué “seulement” 33 buts avant de dépasser les 50 lors des six suivantes. Si Mbappé poursuit sur cette lancée, il pourrait bientôt inscrire son nom parmi les légendes de la Maison-Blanche. »

Une légende qui renaît en trois jours… À méditer.

