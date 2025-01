Grâce à un grand Kylian Mbappé, le Real Madrid s’amuse de Las Palmas

Real Madrid 4-1 Las Palmas

Buts : Mbappé (18e, SP et 36e), Díaz (33e) et Rodrygo (57e) pour les Merengues // Fábio Silva (1re) pour Las Palmas

Expulsion : Benito (64e) pour Las Palmas

T’es pas content ? Presque triplé.

De retour à Santiago-Bernabéu, quelques jours après s’être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi contre le Celta, le Real Madrid a fait le travail en battant Las Palmas (4-1) et avec un grand Kylian Mbappé.

Après 27 secondes de jeu, et oublié dans son dos par Antonio Rüdiger, Fábio Silva a inscrit le but le plus rapide de la saison en reprenant, d’une volée, le centre de Sandro Ramírez. Le buteur portugais poursuit sa bonne dynamique cette saison. Mais cette action sera l’une des dernières des Canariens. Piqués, les Madrilènes réagissent en effet immédiatement avec Brahim Díaz, incapable de cadrer sa frappe, alors qu’il était pourtant seul devant la cage (2e). Partie remise, puisqu’au quart d’heure, Rodrygo a obtenu un penalty consécutif à une semelle de Sandro. Sentence transformée par Mbappé, enfin dans son match (18e). En machine, le Français réussit tout ce qu’il entreprend, entre dribbles rapides, accélérations fulgurantes et frappes précises. C’est d’ailleurs sur l’une de ses frappes que Lucas Vázquez est arrivé au rebond, pour mieux servir Díaz en retrait qui a fini en taclant (33e).

Pas rassasié, le Kyks en a profité pour inscrire son doublé d’un très beau plat du pied à l’intérieur de la surface (36e) et aurait même pu aller jusqu’au triplé, si son hors-jeu de position ne lui avait pas joué des tours (44e). Au retour des vestiaires, Rodrygo, lui aussi actif, a creusé l’écart sur une belle passe de Fran Garcia (57e). Coupable d’un pied haut sur Vázquez, Benito Ramírez del Torro a, de son côté, été expulsé (64e). En fin de rencontre, deux nouveaux hors-jeu ont privé Jude Bellingham et Federico Valverde de marquer. À noter également le retour sur les terrains de David Alaba, un an et un mois après sa rupture du ligament croisé qui avait nécessité deux interventions chirurgicales.

Place à la Ligue des champions désormais, avec la réception du RB Salzbourg mercredi prochain.

