Un député écologiste écrit à Bruno Retailleau pour s’opposer aux dissolutions

Tout le monde peste contre les dissolutions.

Après les groupes d’ultras concernés et l’Association nationale des supporters, c’est au tour de la classe politique de protester contre le ministère de l’Intérieur. Depuis de nombreux jours, la place Beauvau menace l’existence de plusieurs groupes de supporters, de quoi faire réagir Damien Girard, député du Morbihan.

L’élu se rallie à la cause du supporterisme

« Cette mesure qui concerne cinq groupes de supporters, mais pourrait s’étendre, me paraît être une menace pour la liberté constitutionnelle de libre association », avance ce vendredi le député écologiste dans un courrier destiné au ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau. Damien Girard dit s’être entretenu avec les Lorientais des Merlus Ultras 1995 sur les éventuelles dissolutions, entre autres, des Magic Fans, des Green Angels et de la Brigade Loire.

L’homme politique plaide pour se servir « d’outils aux mains des préfectures, des clubs et des tribunaux qui permettent de sanctionner les individus qui enfreignent la loi », et non pas tomber dans « la facilité du tout répressif ».

Comme le porte-parole du groupe nantais Romain Gaudin, l’élu estime que « les dissolutions d’associations historiques comme la Brigade Loire ou les Green Angels me semblent disproportionnés et dangereuses : cela laisse le champ libre à des individus isolés et prive les autorités d’interlocuteurs identifiés et légitimes ».

Bruno Retailleau ne se fait pas des amis en ce moment.

