Le ministère de l’Intérieur souhaite dissoudre plusieurs groupes de supporters

À l’acide ?

Ce vendredi, Le Parisien a révélé que Bruno Retailleau et son cabinet du ministère de l’Intérieur étudient un projet de dissolution de plusieurs groupes de supporters de Ligue 1 et Ligue 2. S’ils étaient neuf groupes concernés au départ, cinq ont été officiellement ciblés. Il s’agit de la Brigade Loire (FC Nantes), les Magic Fans et les Green Angels (AS Saint-Étienne), la Légion X (Paris FC) et les Offenders (RC Strasbourg). Parmi ce contingent, seuls les Offenders sont considérés comme hooligans, de mouvance extrême droite. Ce projet est à l’étude depuis la fin de l’année 2024.

Les groupes disposent ainsi d’un mois pour constituer un dossier de défense à présenter devant une commission composée de huit membres. La décision finale appartient quant à elle à Bruno Retailleau, qui a ensuite la possibilité d’évoquer les différents cas en conseil des ministres, afin de statuer sur l’avenir de ces groupes. La durée de ces différents processus pourrait s’étaler sur une longue temporalité. Au fait de ces agissements politiques, plusieurs groupes ont déjà réagi, tant par des banderoles en tribunes que des communiqués, à l’image des Magic Fans et Green Angels stéphanois.

LE CHAUDRON NE SE DISSOUT PAS ! pic.twitter.com/mTc8nmjDA4 — Magic Fans 1991 (@MF91Officiel) March 8, 2025

Jeudi dernier, le ministère de l’Intérieur et celui des Sports ont d’ailleurs signé une circulaire interministérielle, afin de légiférer sur la violence dans les stades. L’on y apprenait ainsi que 550 interpellations liées à ces faits ont été réalisées depuis le début de saison et qu’en France, on recense actuellement 240 interdictions de stades, dont 97 interdictions administratives (prise par le préfet) – contre 2000 au Royaume-Uni, à titre de comparaison.

Il serait déjà intéressant de faire la différence entre ultras et hooligans.

