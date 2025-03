Violences : plus de 500 interpellations en marge des matchs cette saison

Saisissant.

Suite à l’augmentation des violences dans le football ces derniers mois, le ministère de l’Intérieur a communiqué les chiffres des interpellations réalisées cette saison et envoyé la note ce jeudi aux préfets pour prévenir ces débordements. 558 personnes ont été arrêtées en marge de rencontres de football professionnel depuis mi-août, ce qui représente une hausse de 41% par rapport à la saison dernière, toujours selon les chiffres de Beauvau.

Une convention de partenariat entre l’État et la LFP dans les cartons

Le ministère a également fait savoir que 240 personnes sont actuellement interdites de stade en France, dont 97 interdictions administratives, contre plus de 2 000 au Royaume-Uni. Dans cette circulaire interministérielle, il est aussi rappelé que les clubs sont « responsables du bon déroulement de la manifestation sportive » et que ces derniers peuvent donc « interdire l’accès au stade et à ses abords pour prévenir les troubles graves à l’ordre public ». Selon l’AFP, une convention de partenariat entre l’État et la Ligue de football professionnel devrait être signée prochainement.

Action, réaction.