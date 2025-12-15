S’abonner au mag
Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de Cruzeiro

Une dernière samba.

L’entraîneur portugais Leonardo Jardim, champion de France en 2017 à Monaco, met fin à sa courte aventure brésilienne. Arrivé en février 2025, il quitte le banc de Cruzeiro après quelques mois, a communiqué le club sur ses réseaux sociaux, au lendemain de la défaite en demi-finales de Coupe du Brésil contre le Corinthians (0-1, 2-1, 4-5 aux tirs au but).

« L’échec de ma vie »

La raison de son départ n’est pas encore connue mais le club se dit « reconnaissant pour tout le dévouement, le compromis et le professionnalisme » de son coach. Ouf. Si la copie finale reste positive (il avait mené le club de Belo Horizonte à la 3ᵉ place du dernier Championnat, son meilleur classement depuis onze ans) Leonardo Jardim s’avoue déçu. « Sur le plan émotionnel, ce fut un échec total car nous n’avons remporté aucun titre. L’un des plus grands échecs de ma vie. J’aime gagner, et je n’ai pas gagné ici », avait-il indiqué en conférence de presse d’après-match.

Pas de trophée donc, mais une 3e place cette saison, soit le meilleur classement depuis le dernier titre acquis en 2014. Et une première qualification pour la Copa Libertadores depuis 2019.

Quel sera son prochain banc au soleil ?

