La drôle de méthode d’un attaquant de Cruzeiro pour marquer plus de buts

Les bons comptes font les bons amis.

Une méthode pour booster son nombre de buts ? On connaissait les séances vidéo, les exercices à répétition devant la cage, les préparateurs mentaux… mais Kaio Jorge, attaquant de Cruzeiro, peut se targuer d’une méthode bien plus astucieuse : une prime à la passe décisive.

Selon RMC Sport, chaque coéquipier qui le sert sur un but touche 3 000 réaux, soit environ 500 euros. Et ce petit secret commence sérieusement à porter ses fruits : le Brésilien de 23 ans, propulsé en Seleção depuis septembre, survole le Brasileirão avec 21 buts en championnat et 26 toutes compétitions confondues.

Cashback du numéro 9

« Face à Juventude, j’ai fait un virement à Kairi après le match, a révélé le Brésilien ce week-end. Je fais ça pour réaliser un rêve… et finalement ça ne me revient pas cher. » Pour la victoire 3-0 contre le Corinthians, en revanche, pas un centime à sortir : il marque ses deux buts sans assistance à la passe, et s’est même payé le luxe de devenir passeur pour Keny Arroyo.

En sélection, pas sûr que Carlo Ancelotti adhère à cette méthode.