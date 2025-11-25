S’abonner au mag
  • Brésil
  • Cruzeiro

La drôle de méthode d’un attaquant de Cruzeiro pour marquer plus de buts

CM
La drôle de méthode d'un attaquant de Cruzeiro pour marquer plus de buts

Les bons comptes font les bons amis.

Une méthode pour booster son nombre de buts ? On connaissait les séances vidéo, les exercices à répétition devant la cage, les préparateurs mentaux… mais Kaio Jorge, attaquant de Cruzeiro, peut se targuer d’une méthode bien plus astucieuse : une prime à la passe décisive.

Selon RMC Sport, chaque coéquipier qui le sert sur un but touche 3 000 réaux, soit environ 500 euros. Et ce petit secret commence sérieusement à porter ses fruits : le Brésilien de 23 ans, propulsé en Seleção depuis septembre, survole le Brasileirão avec 21 buts en championnat et 26 toutes compétitions confondues.

Cashback du numéro 9

« Face à Juventude, j’ai fait un virement à Kairi après le match, a révélé le Brésilien ce week-end. Je fais ça pour réaliser un rêve… et finalement ça ne me revient pas cher. » Pour la victoire 3-0 contre le Corinthians, en revanche, pas un centime à sortir : il marque ses deux buts sans assistance à la passe, et s’est même payé le luxe de devenir passeur pour Keny Arroyo.

En sélection, pas sûr que Carlo Ancelotti adhère à cette méthode.

Fábio est le gardien le plus invincible de l’histoire

CM

