Un coach français licencié 33 jours après son arrivée

Une période d’essai pas si gratuite.

Le Celtic FC n’aura pas traîné. Après avoir essuyé sa sixième défaite en 9 matchs lors du réputé Old Firm face aux ennemis jurés du Rangers FC, Wilfried Nancy a été évincé de son poste d’entraîneur ce lundi. Après seulement 33 petits jours sur le banc de Glasgow, le natif du Havre voit sa première aventure sur un banc européen s’arrêter net. Ses adjoints Kwame Ampadu, Jules Gueguen et Maxime Chalier ont également été remerciés.

Le Celtic s’éloigne de la place de leader

Aucun nom n’a encore été communiqué pour remplacer Nancy. Si la situation du club n’est pas (encore) catastrophique, une deuxième place au classement de Scottish Premiership ne convient pas au géant écossais. Surprise : c’est le Heart of Midlothian FC qui caracole en tête du championnat avec 4 points d’avance.

En espérant que le successeur de Nancy dépasse le mois d’essai.

Wilfried Nancy perd son premier Old Firm

