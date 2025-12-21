Wilfried Nancy arrache sa première victoire

Nancy fait de la résistance !

Défait lors de ses quatre premiers matchs sur le banc du Celtic, Wilfried Nancy a mis fin à cette série noire en battant Aberdeen ce dimanche (3-1). Les Bhoys in Green ont dû s’employer, malgré 45 minutes en supériorité numérique. Ils ont en effet dû attendre la 88e minute pour prendre l’avantage, par Kieran Tierney, avant que James Forrest fasse le break dans le temps additionnel.

Une victoire qui va faire beaucoup de bien à l’entraîneur français, mais aussi à son équipe car le leader Heart of Midlothian s’est imposé un peu plus tôt contre les Rangers (2-1) et poursuit son petit bonhomme de chemin. Six points séparent les Hearts du Celtic, qui compte toutefois un match de moins. Il faudra maintenant confirmer contre Livingston (le 27 décembre) et Motherwell (le 30). Avec déjà dans un coin de la tête le premier Old Firm de Wilfried Nancy, le 3 janvier, au Celtic Park.

C’est sûr, il faudra rester sobre pendant les fêtes.

