Saint-Étienne tient sa première recrue de l'hiver

Du mouvement chez les Verts. Cinquième de Ligue 2, à deux petits points du dauphin, Saint-Étienne compte bien se refaire une place dans l’élite la saison prochaine.

Histoire de mettre toutes les chances de son côté, l’ASSE a officialisé ce mercredi l’arrivée du milieu ivoirien Abdoulaye Kanté en provenance de Middlesbrough, actuel deuxième de Championship.

✍️ L’entrejeu stéphanois se renforce avec l’arrivée d’Abdoulaye Kanté ! 💚 L’ASSE et @Boro 🇬🇧 ont trouvé un accord concernant le prêt avec option d’achat du milieu de terrain ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 30, 2026

Deux saisons pleines en Ligue 2 avec Troyes

Le joueur de 20 ans rejoint Sainté sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Formé à Troyes, avec qui il dispute 47 matchs de Ligue 2, Kanté avait posé ses valises en Angleterre cet été. Ses six premier mois outre-Manche ne lui ont toutefois pas particulièrement réussi, Kanté ne participant qu’à cinq rencontres de Middlesbrough. Ce retour dans un championnat qu’il connaît bien devrait lui permettre de retrouver un peu de temps de jeu.

« Aboulaye est un joueur que l’on suit depuis un moment, se félicite dans un communiqué le directeur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin. Il nous apporte un profil de milieu défensif que l’on recherchait, celui d’un joueur qui apprécie récupérer des ballons. C’est un jeune élément, certes, mais capable d’apporter son expérience dans ce championnat. »

