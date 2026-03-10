Zinédine Zidane a appelé un ancien coach de Nantes pour qu’il devienne son adjoint

Sacré docu. Pierre Sage, Xabi Alonso, Didier Deschamps et beaucoup d’autres entraîneurs ont un maître à penser : Raynald Denoueix. Au-delà du palmarès (deux Coupes de France, deux titres du meilleur coach de l’année), les idées de l’ancien entraîneur du FC Nantes (1997-2001) et de la Real Sociedad ont influé dans la planète foot. C’est l’objet du docu Le Jeu avant le Je, diffusé sur L’Équipe.

« J’avais bien jardiné. J’avais pris ma douche et puis j’avais plein de messages »

Plusieurs anciens joueurs (les anciens Nantais Frédéric Da Rocha, Mickaël Landreau…) et entraîneurs y racontent leur amour pour le maître à penser. Un type tellement influent qu’il n’est pas passé loin de travailler avec Zinédine Zidane. Zizou a en effet contacté Raynald Denoueix pour lui proposer un poste d’adjoint. C’était au début des années 2010.

Raynald Denoueix témoigne : « J’avais tondu le jardin, j’avais bien jardiné. J’avais pris ma douche et puis j’avais plein de messages. J’écoute les messages, je me dis que ce n’est pas possible… Les messages, c’était : “C’est Zinédine.” Je me dis que c’est quelqu’un qui me fait une blague. Il me dit que ma vision du foot l’intéresse, et me propose de travailler avec lui. Il avait un projet et il souhaitait m’inclure dedans. » Après une pige d’adjoint, ZZ a ensuite pris les rênes de la réserve du Real Madrid pendant deux saisons.

Zizou aurait pu embaucher un jardinier.

