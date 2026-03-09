Le nouveau crush de Kylian Mbappé déchaîne la presse espagnole

Il y a des périodes de convalescences plus prolifiques que d’autres. La preuve avec Kylian Mbappé qui a profité d’un repos forcé par son genou en mauvais état pour obtenir son permis de conduire. Mais ça ne sera visiblement pas suffisant pour semer les rumeurs qui collent l’attaquant madrilène au pare-chocs. Selon Marca, repris par toute la presse people, ce qui occuperait actuellement Kylian Mbappé, c’est une idylle naissante avec l’actrice espagnole Ester Expósito. Le capitaine des Bleus a été aperçu en sa compagnie à Paris.

Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo. pic.twitter.com/ol5FwH3VDV — (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026

Mais qui est donc l’heureuse élue ?

Ladite vedette est bien connue de la jeunesse puisqu’elle a tourné dans la série Elite, une production Netflix qui a cartonné de 2018 à 2024. Pour ceux qui ne regardent pas ces trucs, on y suit des ados issus de la classe ouvrière dans une école huppée en Espagne, avec comme principales intrigues les relations amoureuses de chacun et de chacune ainsi que des enquêtes policières. Ester Expósito joue le rôle de La Marquise, une richou espagnole qui tombe au bout d’un moment sous le charme de l’un des gars qui débarquent.

Et ça, il faut croire que le capitaine des Bleus a aimé, puisqu’il parsème de nombreux likes la page Instagram de l’actrice et mannequin depuis 2019. Mbappé serait donc sur le dossier depuis un bon moment, et à l’image de son rêve concrétisé de jouer pour les Merengue, il a charbonné pour et y est arrivé.

Alors : qui s’en fout ?

Et un forfait de plus pour le Real, un !