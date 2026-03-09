Antoine Kombouaré dézingue les prestations passées de Moses Simon

Bonne ambiance. Interrogé par Ligue 1+ après la rencontre face à l’OL achevée sur le score de 1 à 1, Antoine Kombouaré est revenu sur la métamorphose de Moses Simon depuis son arrivée sur le banc parisien, mais n’a pas hésité à lui glisser quelques piques.

« Ce qu’il a fait avant, c’est indigne d’un tel joueur »

La première saison dans la capitale de l’ancien Nantais, titulaire lors des deux rencontres supervisées par le coach, ne se déroule pas pour autant sous les meilleurs auspices. Toujours muet face aux cages depuis le départ de Stéphane Gili, l’ailier nigérian s’est toutefois montré beaucoup plus influent dans le jeu malgré des imprécisions techniques. « Je lui ai dit que ce n’était pas normal… Si tu es un grand joueur, quel que soit l’entraîneur que tu as, tu dois te maintenir, répéter les mêmes performances. Alors je suis bien sûr content de le retrouver, mais ce qu’il a fait avant, c’est indigne d’un tel joueur », a notamment lancé Kombouaré au micro du diffuseur.

Pour autant, l’ancien Nantais ne donne pas encore pleinement satisfaction à son entraîneur qui attend encore plus de lui : « Maintenant, on lui donne la confiance, il doit le démontrer à travers des prestations du niveau qu’on attend d’un tel joueur, a insisté Antoine Kombouaré, qui l’a déjà coaché à Nantes. C’est bien ce qu’il fait, mais on attend toujours plus de lui. Il doit être capable d’être marquant, efficace. Il a à répéter des performances dont il est capable. »

De quoi lui redonner le même allant offensif que lorsque Simon évoluait sous les ordres de Kombouaré chez les Canaris ?

