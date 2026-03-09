S’abonner au mag
La rencontre de Gambardella féminine Reims-OM interrompue à cause d'insultes racistes

Encore des images dont on se serait bien passées. Alors que les quarts de finale de la Coupe Nike U18, l’équivalent de la Gambardella pour le football féminin, se déroulaient ce dimanche, le match opposant le stade de Reims à l’Olympique de Marseille a été interrompu dix minutes en fin de rencontre à cause d’insultes racistes proférées par certains supporters présents dans les tribunes du centre de Vie Raymond Kopa.

Des insultes racistes et des cris de singes à l’encontre des Marseillaises

Alors que les Rémoises menaient 2 à 0, le match a été interrompu à la 88e minute par l’arbitre selon le protocole prévu par la FFF en cas d’incidents racistes. Deux joueuses marseillaises ont été visées par des insultes racistes et des cris de singe. Un témoin sur place rapportent que les jeunes marseillaises ont été insultées de « Sales singes », avant que les termes « Allez les singes » ne soient employés.

Le match a finalement repris dix minutes plus tard, tandis que l’entraîneur rémois a pris la parole pour tenter de parler à ces supporters. Sans succès puisque les insultes se sont poursuivies après le coup de sifflet final. Les joueuses prises à partie par une partie du public ont été accompagnées hors de la pelouse par un membre du staff olympien. Aucun des clubs concernés n’a pour le moment réagi, pas plus que la Fédération française de football.

Dans les autres rencontres, L’OL Lyonnes, le Paris Saint-Germain et Le Havre se sont qualifiés pour le dernier carré de la compétition.

