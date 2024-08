De Zerbi : « On a eu un black-out, je ne sais pas pourquoi »

Une première au goût amer.

Roberto De Zerbi n’a pas obtenu la victoire qu’il espérait pour ses débuts officiels au Vélodrome à la tête de l’OM. Malgré l’ouverture du score d’Amine Harit, son équipe a craqué deux fois en quatre minutes contre Reims en deuxième période, avant de finalement arracher le nul par Mason Greenwood (2-2). L’OM lâche ainsi ses premiers points de la saison et laisse filer le quatuor PSG-Lille-Monaco-Lens.

« On a tout donné, mais ça n’a pas suffi, car on a joué seulement 70 minutes, déplorait RDZ en conférence de presse. On a eu un black-out en début de deuxième période, je ne sais pas pourquoi. Tout a changé depuis la saison dernière, l’entraîneur et beaucoup de joueurs. Donc on ne doit pas prendre avec nous les problèmes de la saison dernière. La mentalité doit changer vite. La bonne mentalité, on ne doit pas l’avoir seulement pendant 70 minutes. »

Hop, ça fera trois tours de terrain en plus à l’entraînement ce lundi.

Reims accroche l’OM