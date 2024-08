Reims accroche l’OM

Marseille 2-2 Reims

Buts : Harit (25e) et Greenwood (72e) pour l’OM // Akieme (51e) et Fofana (55e) pour Reims

Tout Marseille attendait de voir la première au Vélodrome de ce nouvel OM, après les belles promesses aperçues dans le Finistère samedi dernier. Les Phocéens ont poursuivi sur la même lignée l’espace d’une mi-temps avant de retomber dans leurs travers lors de la deuxième, laissant le champ libre aux Rémois pour venir prendre un point loin d’être volé (2-2). En attendant de faire le plein, les supporters olympiens ont trouvé un nouveau chouchou en la personne de l’insolent Mason Greenwood.

Harit clinique, Wahi en panne…

L’équation n’était pas la même que la semaine passée à Brest, pour les Marseillais. Cette fois, il fallait se frotter à un bloc bas proposé par des Rémois davantage concentrés à ne pas faire d’erreurs défensives plutôt qu’à se ruer dans le camp adverse. Pour trouver la solution, Roberto De Zerbi a alors opté pour un 3-2-4-1 avec ballon en laissant une liberté immense à Quentin Merlin, positionné très haut dans son couloir gauche. Sans grande surprise, l’ancien Nantais a trouvé une première clé : lancé en profondeur, il a brillamment mis sur orbite Amine Harit qui a ouvert son pied droit et trompé Yehvann Diouf (1-0, 25e). Une sorte d’ouverture de bal pour l’OM, qui a ensuite multiplié les occasions jusqu’à la pause, mais qui a surtout vu Elye Wahi en vendanger une bonne pelletée. Côté rémois, il n’y avait rien ou presque à se mettre sous la dent offensivement et Luka Elsner a passé les 45 premières minutes à se mettre en rogne sur la touche face à la prestation de ses garçons.

… et d’autres au-dessus du lot

Bonne nouvelle, pour le technicien slovène : les Champenois ont mangé du lion pendant la pause, et sont revenus avec des intentions toutes nouvelles. En l’espace de cinq minutes, les visiteurs ont alors climatisé le Vélodrome : sur un second ballon à la suite d’un corner, Sergio Akieme a envoyé une mine sans se poser de question (1-1, 51e) puis Yaya-Kader Fofana a réalisé un fantastique numéro solitaire avant de trouver la lucarne de Gerónimo Rulli (1-2, 55e). Premier caillou dans les bottes de De Zerbi, qui a alors choisi de sortir Wahi accompagné par une bronca. L’entrée de Jonathan Rowe, à sa place, a revigoré l’OM : après quelques foulées seulement, l’Anglais a trouvé le poteau (70e) avant de voir Greenwood remettre les siens à hauteur grâce à une tête à bout portant (2-2, 72e). La lourde débauche d’énergie des deux côtés a ensuite coûté cher aux organismes sur le pré, et les intentions se sont faites moins tranchantes sur le dernier quart d’heure. Malgré quelques derniers frissons de part et d’autre, les deux formations ont finalement partagé les points assez logiquement. Marseille peut s’en vouloir, Reims peut avoir le sourire.

Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Murillo, Balerdi, Brassier, Merlin – Höjbjerg, Kondogbia – Greenwood, Harit (Carboni, 78e), Henrique – Wahi (Rowe, 67e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Reims (3-4-3) : Diouf – Okumu, Agbadou, Sangui – Fofana (Adeline, 65e), Atangana, Munetsi, Akieme – Ito (Diakhon, 90e+2), Diakité (Salama, 66e), Nakamura (Kipré, 88e). Entraîneur : Luka Elsner.

En direct : Olympique de Marseille-Stade de Reims (2-2)