Les clubs français pourront-ils s'affronter en barrages de Ligue des champions ?

Un beau casse-tête.

Le classement de la Ligue des champions est loin d’être figé, alors qu’une dernière journée qui risque d’être animée et riche en rebondissements se profile la semaine prochaine. Après la victoire du PSG contre Manchester City ce mercredi soir, les quatre clubs français ont des chances d’être tous les quatre de la partie lors des barrages en février.

Un possible PSG-Lille avec le classement actuel

Une question se pose alors : pourront-ils se rencontrer dès ce tour précédant les huitièmes de finale ? La réponse est oui, puisque les rencontres seront déterminées en fonction du classement et d’un tirage au sort entre deux équipes. Pour tenter d’être plus clair, chaque qualifié aura le « choix » entre deux adversaires seulement en fonction de leur classement. Par exemple, le 9e affrontera le 23e ou le 24e (tout comme le 10e), le 11e affrontera le 21e ou le 22e (tout comme le 12e), et ainsi de suite.

Si l’on se base sur le classement actuel, qui va forcément bouger la semaine prochaine, le PSG pourrait donc hériter de Feyenoord ou de… Lille (qui jouerait donc Paris ou Benfica). De son côté, Monaco tomberait soit face au Sporting, soit contre Stuttgart, quand Brest aurait le droit soit au PSV, soit au Club Bruges.

Le tableau en prenant en compte le classement actuel. Source : UEFA.

Passion tableaux de foot, toujours.

Indice UEFA : la France toujours confortablement installée à la 5e place