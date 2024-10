Indice UEFA : la France garde le cap malgré les défaites de l’OL et Nice

Merci Marco Guida.

Lille, Monaco et Brest continuent de porter la France à l’indice UEFA après leurs bons résultats de la semaine. Déjà tombeurs du Real Madrid, les Nordistes ont signé un nouvel exploit retentissant sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-3), mercredi, dans une semaine moyennement faste pour les clubs de l’Hexagone.

Car si Monaco a aussi fait le boulot face à l’Étoile rouge de Belgrade (5-1) et que Brest a décroché un joli nul contre le champion d’Allemagne en titre (1-1), le PSG n’a pas réussi à l’emporter face au PSV (1-1) et les deux clubs engagés en Ligue Europa, l’OL et Nice, ont tous les deux perdu ce jeudi soir.

Les Pays-Bas sont toujours à distance

Alors, où en sommes-nous à l’indice UEFA après trois petites journées disputées ? La France conserve sans trop de souci sa cinquième place (62,236 points) devant les Pays-Bas (57,400 points) qui, rappelons-le, permet de compter trois tickets pour la phase de ligue de la C1 et un billet supplémentaire pour les tours de barrages.

Sur l’exercice 2024-2025 en cours, la France se classe 6e (7,071 points, soit quasiment autant que les 7,916 de la saison 2020-2021 qui sera bientôt effacée des tablettes) derrière l’Angleterre (8,571), le Portugal (8,200), l’Italie (7,500), l’Allemagne (7,250) et la surprenante Tchéquie (7,100). Ce n’est pas sans importance, car finir dans les deux premiers offre une place supplémentaire en Ligue des champions.

Tout ça sans représentant en Ligue Conférence, quelle tuile.

Pierre Sage garde confiance en Alexandre Lacazette