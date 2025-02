Nabil Bentaleb va enfin pouvoir rejouer

Le bout du tunnel est là.

Victime d’un arrêt cardio-respiratoire le 18 juin dernier, Nabil Bentaleb a vu sa carrière de footballeur être mise entre parenthèses depuis. Le milieu de terrain du LOSC s’est fait poser un défibrillateur, et son évolution médicale semble convenir puisque la commission spécialisée de la FFF a donné son feu vert, ce mercredi, pour qu’il puisse reprendre la compétition.

L’international algérien suit le même processus que Christian Eriksen, aussi victime d’un arrêt cardiaque durant l’Euro 2021. « Nabil Bentaleb s’est montré depuis le premier jour extrêmement combatif face à cette épreuve et déterminé. Son objectif était clair : continuer à vivre le football, l’exercice de sa passion et de son métier. Cet état d’esprit positif et conquérant, alors que Nabil – en collaboration avec le club – a veillé à maintenir parallèlement une préparation physique adaptée, va désormais lui permettre de retrouver les terrains, aux côtés de ses coéquipiers, au plus haut niveau et sous le maillot du LOSC », a communiqué le club. En janvier dernier, Bruno Genesio avait déjà informé que le milieu de terrain avait repris l’entraînement individuel avec ballon.

Maintenant, on espère le voir en Ligue des champions pendant l’épopée du LOSC.

