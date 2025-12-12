Bruno Genesio trouve un de ses joueurs « exceptionnel »

Son arrêt n’a pas suffi, mais il est tout de même à applaudir.

Spécialiste du penalty, Berke Özer a récidivé ce jeudi soir à l’occasion de la sixième journée de phase de poule de Ligue Europa : si Lille s’est incliné sur la pelouse des Young Boys, le gardien avait repoussé l’échéance en stoppant un péno tiré par Chris Bédia. « C’est assez exceptionnel, il est très bon dans cet exercice, a réagi Bruno Genesio, en conférence de presse. Mais il faut aussi souligner que Nicolas Dehon prépare bien cet exercice, même s’il ne faut pas trop que je le dise car nos adversaires vont le savoir. Il y a une étude faite avant chaque match de la part de Nicolas, qui donne beaucoup d’infos sur les tireurs éventuels de l’équipe adverse. Donc c’est un travail collectif et il y a aussi le talent de Berke, qui a une prédisposition sur cet exercice. »

L’entraîneur du Losc est également revenu sur Ayyoub Bouaddi, qui a été expulsé et qui a donc laissé ses partenaires en infériorité numérique dès la demi-heure de jeu : « Il était abattu à la mi-temps et après la rencontre, j’ai dit que ça faisait partie de l’apprentissage de sa jeune carrière. Après, il a vécu une semaine pleine d’émotions avec sa prolongation… Vous avez vu un article dans le journal, ce matin : ce n’est jamais très bon signe, le jour du match. Ça se vérifie de nouveau, donc peut-être que c’est aussi notre responsabilité et peut-être qu’on aurait dû le protéger davantage. Parce qu’il a dix-huit ans, et parce qu’il y a beaucoup de choses qui se disent autour de lui. »

Comme quoi, faire la couverture des magazines n’est pas toujours un bon plan.

Ayyoub Bouaddi et un ex plombent Lille