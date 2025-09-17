En C3, la diffusion des matchs de Lille et Lyon face aux Young Boys Berne est compromise

Faudra pas se plaindre du piratage.

Canal + ne pourra pas retransmettre les matchs des Young Boys Berne en Ligue Europa, annonce L’Équipe. La publicité du sponsor maillot des Suisses est interdite en France. L’entreprise « Plus500 », service d’investissements sur des contrats financiers, est classée à hauts risques par l’Autorité française des marchés financiers. Le code de la consommation interdit leur pub en France depuis 2016.

Pas de transgression prévue pour les matchs de Lille et de Lyon

Les Jeunes Garçons joueront contre Lille le 11 décembre prochain, et contre Lyon, le 22 janvier prochain. En cas de manquement, une amende de 10 000 euros par match pourrait être infligée à Canal +. La chaîne a d’ores et déjà confirmé au journal qu’elle se conformera à la loi. Elle devra donc elle-même changer sa propre pub, qui promet de diffuser « 100 % des coupes d’Europe de football en exclusivité ». Les matchs du Legia Varsovie, en Ligue Conférence, ne seront pas non plus diffusés sur la chaîne cryptée. Son match contre le Lincoln FC valait pourtant le coup…

Seule une chanson de Guillaume Hoarau pourrait arranger ça.