Utrecht saisit le TAS après le match contre l’OL

Cette fois, John Textor n’y est pour rien.

La victoire de l’OL sur la pelouse d’Utrecht (0-1) lors de la première journée de Ligue Europa peut-elle être remise en cause ? Le club néerlandais compte bien gagner sur le terrain administratif. Ce jeudi, il a ainsi fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) afin de protester contre la présence de Rachid Ghezzal sur la pelouse.

Une enquête ouverte

L’OL, qui l’avait recruté après la fermeture du mercato hivernal, mais avait trouvé une astuce pour le faire jouer, peut donc être rattrapé par la patrouille. Surtout que l’ailier formé au club avait été passeur décisif pour Tanner Tessmann sur le seul but de la partie.

Or, l’UEFA n’a prévenu le club rhodanien qu’avant le match contre Salzburg, pour le compte de la deuxième journée, que l’Algérien ne pouvait pas disputer la phase de ligue de C3. « Le TAS a estimé que l’UEFA avait manqué à son obligation en n’engageant pas de procédure disciplinaire, a communiqué Utrecht. […] La plus haute instance du football a donc ordonné à l’UEFA d’ouvrir une enquête disciplinaire formelle. Le FC Utrecht attend de l’UEFA qu’elle s’acquitte de cette obligation avec diligence et rigueur. »

Tout ça pour avoir fait jouer Ghezzal, la double peine.

