En direct : Utrecht-Lyon (0-0)





À noter qu’un nom bien connu va connaître sa première titularisation avec Utrecht cette saison : Sébastien Haller. J'avoue, j'ai appris aujourd'hui qu'il jouait à Utrecht. Attention au coup de marteau sur la tête des Lyonnais…

Utrecht : Barkas - Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani - Vesterlund, Engwanda, Zechiël - Rodriguez, Haller, Murkin.