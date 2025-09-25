- Ligue Europa
- J1
- Utrecht-Lyon
En direct : Utrecht-Lyon (0-0)
Les spectateurs
Lyon se réveille petit à petit, mais c'est bien Utrecht la meilleure équipe pour l'instant. Sans déconner, je pense que 80 % des seconds ballons sont récupérés par les Néerlandais pour l'instant.
Gros coup de sueur pour les Lyonnais : Rodríguez est accroché par Sulc aux abords de la surface. Le coup franc est extrêmement bien placé, mais le tir d'El Karouani s'envole dans les nuages. N'est pas Juninho qui veut.
Première occasion pour les Lyonnais : Fofana déborde et centre vers Karabec, mais le Tchèque dévisse sa reprise de la tête.
OUCH ! La tête croisée de Mike van der Hoorn manque de peu le cadre. C'est très très compliqué pour les Lyonnais en ce début de match.
Première occasion pour Utrecht, avec une frappe de Rodríguez, mais c'est dévié et ça passe à côté !
Les Néerlandais imposent immédiatement un pressing agressif. C'est pas le pays du football total pour rien, l'OL est prévenu.
C'EST PARTI !
Les joueurs montent sur le terrain, le match va bientôt commencer. Dans mon livre : l'hymne de la Ligue Europa > l'hymne de la Ligue des champions.
Petit point sur la forme d’Utrecht, parce que je doute que beaucoup d’entre vous passent leurs samedis après-midi devant l’Eredivisie : le club est actuellement à la huitième place du classement, avec 9 points sur 18. Samedi dernier, ils ont perdu 1-0 face au Fortuna Sittard (j’ai toujours adoré le blase de ce club).
À noter qu’un nom bien connu va connaître sa première titularisation avec Utrecht cette saison : Sébastien Haller. J'avoue, j'ai appris aujourd'hui qu'il jouait à Utrecht. Attention au coup de marteau sur la tête des Lyonnais…
Utrecht : Barkas - Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani - Vesterlund, Engwanda, Zechiël - Rodriguez, Haller, Murkin.
Voici le onze des Lyonnais. À noter la toute première titularisation de Mathys De Cavalho. Pour le reste, rien de très étonnant : Nicolás Tagliafico prend le brassard en l'absence de Corentin Tolisso, suspendu.
Lyon : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Morton - Karabec, Sulc, Fofana - Satriano.
Le dernier souvenir d'Europa League des Lyonnais est plutôt douloureux, puisqu'il s'agit de la défaite cruelle face à Manchester United (5-4) en avril dernier, avec le but décisif de l'immensissime Harry Maguire. Utrecht fait de son côté son retour lors d'une phase finale d'une compétition européenne après... quinze ans d'absence !
Salut les SoFootiennes et les SoFootiens, bienvenue sur ce live pour suivre ensemble le premier match de l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa cette saison. Au programme : un déplacement du côté d’Utrecht !
FC Utrecht
Olympique Lyonnais
Par François Linden