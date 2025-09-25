L'OL s'impose dans la douleur à Utrecht

S’abonner au mag
Lyon s'impose dans la douleur à Utrecht

Par Quentin BALLUE
3 minutes

Secoué à Utrecht, l'Olympique lyonnais a réussi à tirer les marrons du feu grâce à un bijou de Tanner Tessmann (0-1). L'OL se place tout de suite dans le peloton de tête, comme Lille.

Utrecht 0-1 Lyon

But : Tessmann (75e)

Cinq mois après son élimination rocambolesque à Old Trafford, l’Olympique lyonnais a repris le fil de son histoire européenne. Les Gones ont tordu le bras d’Utrecht aux Pays-Bas, sortis d’affaire par une inspiration de Tanner Tessmann, ce jeudi (0-1). Une cinquième victoire en six matchs cette saison, qui leur permet d’accrocher d’emblée le bon wagon de la Ligue Europa. Et d’honorer leur statut de candidat très sérieux à une épopée mémorable.

La main de Greif… et de Kluivert

Quinze ans après la dernière participation européenne de ses protégés, qui avaient alors tenu tête à Liverpool et Naples, le Stadion Galgenwaard était logiquement en fusion. D’emblée mis sous pression, Lyon a dû faire le dos rond. Dominik Greif s’est employé pour détourner la frappe déviée de Rodriguez et une nouvelle frayeur a suivi, sur corner, quand Nick Viergever s’est élevé plus haut que tout le monde (5e). Une occasion en or s’est aussi présentée à Souffian El Karouani, mais le coup franc du Marocain, à l’entrée de la surface, a atterri dans la tribune (12e). Mort de faim, Utrecht a cru bénéficier d’un penalty pour une main de Ruben Kluivert, en vain puisque le Lyonnais a été bousculé par Mike van der Hoorn (21e).

Bousculé, l’OL a fini par engager le bras de fer. Malick Fofana a allumé la lumière sur son aile, donné le tournis à ses adversaires et adressé un modèle de centre vers Adam Karabec, qui a vendangé son coup de tête (11e). Le Tchèque s’est montré plus précis à la demi-heure de jeu, mais en position de hors jeu (37e). Martín Satriano s’est aussi illustré sur une touche jouée rapidement : l’Uruguayen a éliminé son défenseur mais a trop fermé son pied au moment de conclure, envoyant le cuir dans le petit filet extérieur (41e).

American boy

Toujours à la recherche de son premier but avec Utrecht, Sébastien Haller a frappé juste à côté, dans des conditions compliquées (47e). Peu sollicité jusque-là, Vasílios Bárkas a reçu l’ovation de son public en sortant du bout des gants la tête de Kluivert (52e). Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, mais c’est l’OL qui a fini par placer un crochet gagnant, signé Tanner Tessmann, auteur d’une frappe merveilleusement fouettée aux 20 mètres (0-1, 75e). Déjà buteur contre Angers vendredi dernier, l’Américain a enlevé une belle épine du pied de l’OL. Les Gones auront tremblé jusqu’au bout, et les Néerlandais auraient sans doute mérité d’égaliser, mais Haller s’est montré maladroit à cinq mètres de la cage, alors qu’il était en position idéale (88e). Le troisième de Ligue 1, toujours moins serein à l’extérieur qu’à domicile, commence du bon pied avant de recevoir Salzbourg dans sept jours : l’OL fait partie des 14 équipes victorieuses lors de cette première journée.

Utrecht (4-1-3-2) : Bárkas – Horemans, van der Hoorn, Viergever (Eerdhuijzen, 89e), El Karouani – Engwanda-Ongena – Vesterlund (Min, 80e), Zechiël, Murkin (Blake, 80e) – Rodriguez, Haller. Entraîneur : Ron Jans.

Lyon (4-2-3-1) : Greif – Tagliafico (Maitland-Niles, 65e), Niakhaté, Mata, Kluivert – De Carvalho, Morton (Tessmann, 65e) – Fofana (Moreira, 65e), Šulc (Merah, 90e+3), Karabec (Ghezzal, 65e) – Satriano. Entraîneur : Paulo Fonseca.

