Rachid Ghezzal pourra bien jouer avec l’OL en Ligue Europa

Retour vers le futur.

Arrivé après la clôture du mercato estival à l’Olympique lyonnais, Rachid Ghezzal ne devrait théoriquement pas pouvoir postuler à la phase de ligue de Ligue Europa. Pourtant, ce mercredi, l’international algérien s’est bien envolé avec le groupe rhodanien vers les Pays-Bas et il pourra finalement fouler la pelouse d’Utrecht, jeudi soir, pour la première journée.

Un dernier match européen gravé dans les mémoires

Le règlement de l’UEFA s’est en effet quelque peu assoupli et permet désormais aux clubs de pouvoir remplacer un joueur présent dans la liste de 25 initiale s’il est blessé pour une longue durée. Ainsi, Ghezzal va prendre la place d’Ernest Nuamah, victime d’une rupture du ligament croisé en avril dernier et qui n’a pas encore fait son retour à l’entraînement collectif.

Revenu dans son club formateur après son départ huit ans plus tôt, le natif de Décines-Charpieu doit se souvenir de son dernier match en C3 avec l’OL comme si c’était hier puisqu’il s’agit de la manche retour (gagnée) des demi-finales (perdues) face à l’Ajax Amsterdam (3-1) en 2017. Entré à un quart d’heure du terme, il avait rapidement marqué pour redonner espoirs aux Gones, en vain.

Corentin Tolisso, lui aussi présent lors de cette triste soirée, est suspendu pour cette entame de saison européenne.

Michele Kang : elle, multi-présidente

