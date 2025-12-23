S’abonner au mag
Six semaines d'absence pour ce joueur du PSG

En voilà un qui ne dévalera pas les pistes de ski cet hiver.

Touché à l’arrière de la jambe lors du 32e de finale de Coupe de France face à Vendée-Fontenay le weekend dernier (4-0), Quentin Ndjantou est fixé sur sa durée d’indisponibilité : le jeune milieu de terrain (18 ans) du PSG souffre d’une lésion de grade 3 aux ischio-jambiers, et devrait être absent des terrains de 6 à 8 semaines, selon les informations du Parisien.

Un coup dur pour la révélation du début de saison parisien, qui avait récemment fêté son premier but en pro face à Metz le 13 décembre dernier (2-3). Quentin Ndjantou devrait ainsi rater la reprise du Paris Saint-Germain, et ne devrait pouvoir effectuer son retour qu’au début du mois de février.

Pas bête pour profiter à fond des fêtes !

