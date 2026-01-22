Le Real Madrid sera bientôt jugé pour des concerts

Quand on passe de la musique de merde, on le paye. Le Real Madrid l’a appris à ses dépens ce jeudi, puisque la juge Mónica Aguirre de la Cuesta – du tribunal d’instruction n° 53 de Madrid – a officiellement émis un acte d’accusation à l’encontre du club merengue pour nuisance sonore. En effet, à la mi-2024, un comité de riverains habitants près de Bernabéu, a exigé l’ouverture d’une enquête, à la suite de nombreuses plaintes relatives aux bruits du stade, notamment durant les concerts (Taylor Swift, Karol G, Luis Miguel).

La décision de la juge permet ainsi aux plaignants d’avancer dans leur dossier, eux qui avaient remporté une première bataille avec l’annulation de la construction de deux parkings par le Real Madrid (sur le Paseo de la Castellana et la rue Padre Damián). Le club dispose de trois jours pour faire appel de cette décision. Le procureur et le ministère public, eux, en disposent de dix pour soumettre leurs accusations écrites.

Les « siuuuu » de CR7 les faisaient moins chier apparemment.

Lucien Muller, ce pionnier oublié du football français