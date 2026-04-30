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Nottingham profite d’une erreur de Lucas Digne, Braga s’impose dans la douleur

EL
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Nottingham profite d’une erreur de Lucas Digne, Braga s’impose dans la douleur

Farmers League ? Le duel 100% anglais entre Nottingham Forest et Aston Villa en demi-finales de Ligue Europa a été décevant (1-0). Il a fallu une grosse erreur d’un joueur pour faire la différence et, malheureusement, celui-ci est français : Lucas Digne. Sur une action anodine, le latéral des Bleus a levé les mains au ciel, heurtant le ballon et provoquant un penalty. Chris Wood ne s’est pas fait prier pour envoyer une praline en lucarne (1-0, 71e) et continuer de rêver d’une première finale européenne de Forest depuis le titre en C1 de 1980.

Dans l’autre match de ce dernier carré, Braga a dominé Fribourg (2-1). Après un premier quart d’heure animé, durant lequel les Portugais ont ouvert le score par l’intermédiaire de Demir Ege Tıknaz (1-0, 8e) avant l’égalisation de Vincenzo Grifo (1-1, 16e), le soufflé est retombé. Si Noah Atubolu a permis aux Allemands de rester à hauteur en arrêtant un penalty de Rodrigo Zalazar (45e+2), il a été coupable d’une erreur au buzzer en repoussant le ballon dans les pieds de Mario Dorgeles pour le but du soulagement (2-1, 90e+2).

  Braga 2-1 Fribourg

Buts : Tiknaz (8e), Dorgeles (90e+2) pour les Portugais // Grifo (16e) pour les Allemands

  Nottingham Forest 1-0 Aston Villa

But : Wood (71e)

Dortmund écrase Fribourg... et va bientôt retrouver son pire ennemi

EL

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