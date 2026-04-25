Une joueuse d’Aston Villa prend sa retraite à 24 ans

Le choix de la raison. Paula Tomás dit stop. Gênée par une blessure récurrente au genou, la latérale gauche espagnole de 24 ans a pris la décision de prendre sa retraite. L’équipe féminine d’Aston Villa a confirmé l’information ce samedi par un post sur les réseaux sociaux.

We can confirm Paula Tomàs has made the decision to retire from professional football due to an ongoing knee injury. Everyone at Aston Villa wishes Paula all the best for her future endeavours and she will always be welcome back at Villa Park 💜 — Aston Villa Women (@AVWFCOfficial) April 24, 2026

« Une partie de moi disparaît »

Dans un message touchant, l’ancienne défenseuse de Levante a expliqué les raisons de cette fin de carrière précoce : « J’ai toujours plaisanté à ce sujet… mais je n’étais jamais sérieux. Aujourd’hui, je le suis », a déclaré la joueuse des Villans.

« Ce n’était pas une décision facile, bien au contraire, a-t-elle assuré. Une page de ma vie se tourne, une partie de moi, de ce que je suis, disparaît. Mon corps m’a demandé d’arrêter et, pour cette raison, de manière presque forcée, je dois prioriser ma santé et me séparer de ce que j’aime. » Tomás n’avait disputé que cinq rencontres depuis le début de la saison.

Cœur avec les mains.

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