Dembélé a hâte de voir Zidane sur le banc des Bleus

Entre Ballons d’or, on se comprend. Ousmane Dembélé a été questionné par Marca à propos de la succession de Didier Deschamps. Avant de parler de Zinédine Zidane, l’attaquant du PSG a loué le professionnalisme du seul sélectionneur qu’il a connu : « Il a été très important pour nous, les joueurs de l’équipe de France […]. Son bilan international est excellent, il va être tout là-haut parmi les entraîneurs français. On est très contents de l’avoir eu et on espère finir sur une bonne note. »

La victoire est en lui

À propos de Zizou, l’ancien joueur du Barça, qui n’a joué que deux fois contre le Real de ZZ, en 2020-2021, ne cache pas son enthousiasme « C’est une icône du football français, le plus grand. C’est un entraîneur exceptionnel, qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions avec le Real Madrid. On espère l’accueillir en équipe de France, je pense qu’il va très bien faire son travail parce que lui, il gagne tout le temps. (Rires.) »

Après celle de Didier Deschamps, on attend l’imitation de Dembouz avec l’accent du chauve préféré des Français.

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