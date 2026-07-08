Le RC Lens maintenu en première division !

Au Nord c’était moins une. Ce mercredi soir, la DNCG a confirmé le repêchage du RC Lens en Première Ligue. La saison dernière, l’équipe féminine du club nordiste avait terminé à l’avant-dernière place de la D1, synonyme de relégation. Mais un coup du sort est venu annuler ce funeste épilogue.

Merci Dijon !

En effet, à la suite de la rétrogradation administrative du DFCO, confirmée le 30 juin dernier par la DNCG, l’écurie dijonnaise avait choisi de ne pas faire appel. En proie à de multiples difficultés financières, le club va repartir à l’échelon régional et ce, malgré une honorable sixième place glanée sur le terrain.

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Et comme à quelque chose, malheur est bon, ce sont les Lensoises qui profitent de la déroute dijonnaise. « Fort des enseignements tirés de sa première expérience dans l’élite, le Racing abordera ce nouvel exercice avec l’ambition de décrocher cette fois-ci son maintien sur le terrain, tout en poursuivant la dynamique de structuration engagée autour de sa section féminine », a déclaré la direction Sang et Or dans un communiqué.

Kir ne saute pas n’est pas Lensois !

La Première Ligue a livré son verdict au bout du suspense